Россия наложила вето на проект резолюции СБ ООН по Сирии

Американский проект резолюции СБ ООН по Сирии противоречит российской позиции и не будет принят. Об этом заявил во вторник постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. "Даже если предположить невероятное и предположить, что такой проект

будет принят, то на формирование механизма проведения проверки потребуется несколько месяцев", - отметил он. "Вы не хотите слышать, что в сирийской Думе не было обнаружено следов химической атаки", - подчеркнул российский дипломат, сообщило агентство ТАСС.

Американский проект резолюции СБ ООН по Сирии противоречит российской позиции и не будет принят. Об этом заявил во вторник постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. "Даже если предположить невероятное и предположить, что такой проект

будет принят, то на формирование механизма проведения проверки потребуется несколько месяцев", - отметил он. "Вы не хотите слышать, что в сирийской Думе не было обнаружено следов химической атаки", - подчеркнул российский дипломат, сообщило агентство ТАСС.