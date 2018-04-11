СК продлил срок следствие по делу математика Дмитрия Богатова

Следственный комитет продлил до конца июня срок расследования уголовного дела в отношении учителя математики Дмитрия Богатова, которого обвиняют в призывах к экстремизму и организации массовых беспорядков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Алексея Тепцова.

25-летний Дмитрий Богатов, преподаватель Московской финансово-юридической академии, был задержан в апреле 2017 года. По версии следствия, молодой человек под вымышленным именем призывал в социальных сетях к насилию во время акции 2 апреля. Защита направила в Европейский суд по правам человека жалобу на решение о его аресте.

В конце июля прошлого года Богатова отпустили под домашний арест, а 31 января 2018 года ему сменили меру пресечения на подписку о невыезде. Однако обвинения с Богатова не сняли, несмотря на то, что ранее в экспертно-криминалистическом центре МВД заявили, что не нашли никаких доказательств вины математика.

Правозащитный центр "Мемориал" признал Богатова политическим заключенным.