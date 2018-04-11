Илья Яшин решил участвовать в выборах мэра Москвы

Глава совета депутатов Красносельского района Москвы, оппозиционер Илья Яшин принял решение участвовать в выборах мэра столицы. Об этом он сообщил в своем твиттере.

По словам Яшина, он идёт на выборы , чтобы"остановить Собянинаи "Единую Россию", изменить систему и развернуть город лицом к людям ". "Город погряз в коррупции", ему угрожает коммунальная мафия, сказал Яшин в видеобращении. Он отметил, что в выборах мэра собираются участвовать и другие представители демократического движения, поэтому необходимо провести праймериз.

Ранее выдвинуть единого кандидата на выборах мэра предложил оппозиционер Дмитрий Гудков, уточнив, что для этого нужно провести праймериз с участием различных демократических сил. Выдвигать, по мнению Гудкова, следует тех, кто способен заручиться поддержкой 10 независимых муниципальных депутатов или одной из пяти демократических партий и движений. Инициативу поддержала бывший кандидат в президенты Ксения Собчак.

Накануне Партия народной свободы (ПАРНАС) призвала демократические силы к скоординированной кампании в поддержку единого кандидата на выборах мэра Москвы в сентябре 2018 года. Эту идею одобрил и Алексей Навальный.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября. О намерении участвовать в нихранее заявил Дмитрий Гудков.