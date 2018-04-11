Житель Краснодара отсудил миллион рублей за незаконный арест

Суд в Краснодаре обязал Министерство финансов России выплатить миллион рублей компенсации бывшему детдомовцу Антону Сачкову, который почти три года провел под арестом по делу о гибели человека.

Адвокат международной правозащитной группы "Агора" Александр Попков уточняет, что Минфин требовал полностью отклонить иск защиты.

Антона Сачкова обвиняли в нанесении тяжкого вреда здоровью с летальным исходом. По версии следствия, он был причастен к убийству мужчины в поселке Ахтырский.

В 2013 году Сачкова приговорили к 8 годам колонии, но в конце 2015 года, после того как дело было пересмотрено несколько раз, осужденный был полностью оправдан. Прямых доказательств вины Антона Сачкова суд не нашел, а в убийстве сознался другой человек.