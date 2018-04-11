СК отказался возбуждать дело о гибели задержанного в Калининграде

Следственный комитет в Калининграде отказался возбудить уголовное дело о гибели предпринимателя Александра Закамского, который был найден повешенным в камере СИЗО, а перед этим сообщил о пытках. Текст ответа ведомства разместила в соцсетях супруга погибшего Елизавета Закамская.

Следователи утверждают, что проверка якобы не выявила достаточно данных для возбуждения дело по статьям об убийстве или доведении до самоубийства. По версии ведомства, Закамский сам написал в журнале медицинских осмотров, что телесные повреждения он получил "в бытовых условиях".

Житель Калининграда Александр Закамский был задержан сотрудниками правоохранительных органов четвертого марта. Его обвинили в хранении амфетамина. Своему адвокату Закамский рассказал о том, что после задержания полицейские его пытали, требуя дать признательные показания. Восьмого марта он был обнаружен мертвым в камере СИЗО. Родственники погибшего не верят в версию о самоубийстве. Супруга Закамского провела несколько пикетов, требуя наказать виновных.