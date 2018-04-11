СМИ: авиация Асада переброшена в Хмеймим

Самолеты правительственной сирийской армии переброшены на российскую военную базу Хмеймим. Об этом сообщает французское издание Le Figaro со ссылкой на базирующуюся в Лондоне Сирийская группа мониторинга прав человека.

Помимо прочего, по данным Le Figaro, эвакуирован главный штаб сирийской армии. Источник в ООН сообщил журналистам, что возможные ракетные удары США и Франции, вероятно, не затронут российские базы в Хмеймиме и Тартусе.

Из-за возможных ракетных ударов по Сирии Европейское агентство по безопасности полетов рекомендовало всем авиакомпаниям усилить контроль за полетами в Восточном Средиземноморье.

Сегодня президент США призвал Россию готовиться к грядущему ракетному удару в Сирии. Об этом Дональд Трамп написал у себя в Твиттере в ответ на заявления российской стороны о готовности сбивать американские ракеты и подавлять точки их запуска.

Ранее Трамп заявил о том, что в течение 24–48 часов примет решение об ответных мерах в отношении Сирии за предполагаемую химическую атаку. Трамп отметил, что Вашингтон координирует свои действия с союзниками, в первую очередь с Парижем и Лондоном. Однако, по информации британских СМИ, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй потребовала от Трампа больше доказательств предполагаемой химической атаки в Сирии, чтобыприсоединиться к нанесению ударов по этой стране.

Страны Запада возлагают ответственность за предполагаемую химическую атаку в городе Дума, при которой погибли мирные жители, на режим сирийского президента Башара Асада, Россию и Иран. Дамаск и Москва отрицают, что химатака 7 апреля имела место.