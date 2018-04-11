СМИ: Британии нужно больше доказательств для удара по Сирии

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом заявила, что Лондону необходимо больше доказательствпредполагаемой химической атаки в Сирии, чтобы присоединиться к нанесению ударов по этой стране. Об этом в среду сообщает The Times.

По данным издания, Мэй отказалась от "быстрого возмездия" в условиях подготовки визита инспекторов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в пригород Дамаска . Страны Запада возлагают ответственность за предполагаемую химическую атаку в городе Дума , при которой погибли мирные жители, на режим сирийского президента Башара Асада, Россию и Иран. Дамаск и Москва отрицают, что химатака имела место.

Ранее отвечая на вопрос журналистов о том, готов ли Лондон принять участие в ударах по Сирии, Мэй сказала, что виновные в применении химического оружия должны "понести ответственность".

Между тем Daily Telegraph пишет, что Тереза Мэй хотела бы заручиться поддержкой британского парламента прежде, чем присоединиться к каким-либо действиям союзников в Сирии.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил о том, что в течение 24-48 часов примет решение об ответных мерах в отношении Сирии за предполагаемую химическую атаку. Трамп отметил, что у США есть "множество вариантов" военного удара по Сирии и, что Вашингтон координируют свои действия с союзниками, в первую очередь с Парижем и Лондоном. Лидеры Франции и США ранее заявляли, что, если причастность сирийского режима к химической атаке подтвердится, ответ будет жестким.

Во вторник Россия наложила вето на предложенный США проект резолюции Совета безопасности ООН, посвященной расследованию химических атак в Сирии. Проект резолюции России о работе нового механизма по расследованию химатак в Сирии также не был принят.