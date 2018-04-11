Действующий президент Ильхам Алиев побеждает на выборах президента Азербайджана. Таковы данные экзит-поллов нескольких социологических компаний. Согласно этим данным, Алиев получает от 82 до 86 процентов голосов избирателей.

Явка на выборах, по официальным данным, превысила 70 процентов.

Оппозиция приняла решение о бойкоте выборов, которые были проведены на полгода раньше, чем должны были по закону. Представители оппозиции считают, что переносом выборов власти помешали потенциальным кандидатам провести полноценную кампанию.

В 2016 году в Азербайджане прошел референдум об изменении конституции. Президентский срок продлили с пяти до семи лет. Алиев - сын бывшего азербайджанского лидера Гейдара Алиева - является главой государства уже почти 15 лет, став преемником своего отца.