Действующий президент Ильхам Алиев побеждает на выборах президента Азербайджана. Таковы данные экзит-поллов нескольких социологических компаний. Согласно этим данным, Алиев получает от 82 до 86 процентов голосов избирателей.
Явка на выборах, по официальным данным, превысила 70 процентов.
Оппозиция приняла решение о бойкоте выборов, которые были проведены на полгода раньше, чем должны были по закону. Представители оппозиции считают, что переносом выборов власти помешали потенциальным кандидатам провести полноценную кампанию.
В 2016 году в Азербайджане прошел референдум об изменении конституции. Президентский срок продлили с пяти до семи лет. Алиев - сын бывшего азербайджанского лидера Гейдара Алиева - является главой государства уже почти 15 лет, став преемником своего отца.
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