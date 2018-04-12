Российские пользователи Telegram подают иски в ЕСПЧ

Российские журналисты Олег Кашин и Александр Плющев подали иски в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ)в связи с грозящей мессенджеру Telegram блокировкой. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на юриста международной правозащитной группы "Агоры" Дамира Гайнутдинова, который представляет Telegram в ЕСПЧ.

По мнению заявителей, существование законодательства о контроле интернет-переписки нарушает их право на уважение частной и семейной жизни, гарантированное восьмой статьей Конвенции о защите прав человека. Кроме того, таким образом, нарушается их право на свободу выражения мнения. Профессиональной деятельности журналистов угрожает как получение Федеральной службой безопасности доступа к переписке пользователей, так и возможная блокировка мессенджера в связи с отказом Telegram предоставить ФСБ ключи для шифрования, говорится в заявлении журналистов в ЕСПЧ.

Ранее Мещанский суд Москвы отклонил аналогичный иск Кашина и Плющева и отказался рассматривать коллективный иск в защиту Telegram от 35 российских пользователей мессенджера. В ближайшее время их заявления также будут отправлены в ЕСПЧ, сообщил изданию юрист "Роскомсвободы".

6 апреля Роскомнадзор подал в суд иск о блокировке мессенджера Telegram по запросу ФСБ.Ранее истек срок, установленный Роскомнадзором руководству Telegram. Ведомство требовало передать ФСБ ключи шифрования сообщений пользователей. Руководство мессенджера отказывается выполнять это требование, ссылаясь на Конституцию России, которая гарантирует тайну переписки. Кроме того, в Telegram заявляют, что это технически невыполнимо.