Суд отклонил иск Кашина к ФСБ из-за ключей шифрования в Telegram

Мещанский суд в Москве отклонил иск журналиста Олега Кашина к Федеральной службе безопасности России (ФСБ) в связи с ее требованием предоставлять ключи шифрования переписки в мессенджере Telegram. Об этом в среду заявила журналистам пресс-секретарь суда Юлия Бочарова. Причины она не назвала.

Ранее в среду стало известно, что Мещанский суд зарегистрировал иск Кашина, а карточка дела была размещена на сайте суда. В качестве судьи по иску указана Ирина Афанасьева. Именно она ранее отклонила аналогичную жалобу ведущего "Эха Москвы" Александра Плющева. Судья сочла, что требование предоставить ФСБ доступ, в том числе к личной переписке, никак не затрагивает интересы журналиста.

Кашин и Плющев считают, что требование предоставить ФСБ информацию для декодирования сообщений затрагивает их право на конфиденциальное общение с источниками информации. За отказ предоставить ключи от переписки пользователей Telegram был оштрафован на 800 тысяч рублей.