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Помпео заявит о завершении "мягкой политики" в отношении России

Майк Помпео

Годы мягкой политики США в отношении России позади, считает кандидат на пост главы американского Госдепартамента, бывший директор ЦРУ Майк Помпео. Об этом он заявит сегодня на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената США, где будет утверждаться его кандидатура. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на текст речи Помпео.

Россия "продолжает агрессивные действия", и администрация Трампа рассматривает ее как угрозу США. "Список действий администрации, направленных на то, чтобы поднять для Владимира Путина цену (его действий) — длинный", - говорится в тексте выступления Помпео. При этом он убежден, что необходимо оставить возможности диалога с Москвой и продолжатькак и при "прежних конфронтациях" дипломатические отношения с Россией, которые бывший глава ЦРУ называет сложными.

Кандидат на пост госсекретаря США среди прочего собирается указать, что Вашингтон намерен достигать своих внешнеполитических целей с помощью неустанной дипломатии. "Война - это последнее средство", - подчеркнет Помпео, которого считают одним из "ястребов" американской политики.

Сообщается, что в своей речи Помпео затронет вопросы отношений с Ираном и с Северной Кореей.

13 марта президент США Дональд Трамп отправил в отставку госсекретаря Рекса Тиллерсона .Это решение Трамп объяснил разницей в политических взглядах.

Для того, чтобы получить одобрение комитета Сената США, в котором десять мест занимают демократы, а 11 — республиканцы, Помпео нужно будет заручиться поддержкой обеих партий. Сенаторы-демократы заявляют, что Помпео может столкнуться с трудностями в процессе утверждения его кандидатуры, так как они обеспокоены его совместной работойс новым помощником Трампа по национальной безопасности Джоном Болтоном, который может предложить президенту ряд военных действий.

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