Тулеев просит прокуратуру проверить его доходы после ролика ФБК

Бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев попросил прокуратуру проверить его доходы, расходы и имущество после публикацией в СМИ сообщений о "несметных богатствах" чиновника.

В пресс-службе Тулеева, который теперь занимает пост председателя областного Совета народных депутатов, заявляют, что распространение информации о якобы принадлежащей ему недвижимости "носит резко негативный характер, дезинформирует население" и "морально унижает" чиновника.

В минувший вторник основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навальный опубликовал расследование про Тулеева, который в тот день занял новый пост. В нем ролике говорится, что чиновник владеет двенадцатью жилыми домами и другими постройками на площади 150 тысяч квадратных километров.

​1 апреля стало известно о том, что глава Кузбасса Аман Тулеев досрочно подал в отставку в связи с пожаром в торговом центре "Зимняя вишня", жертвами которого стали 64 человека, в том числе – 41 ребёнок. Ранее отставки Тулеева потребовали на стихийном митинге жители Кемерова. Президент России Владимир Путин, который тогда был в Кемерове, заявил, что такие вопросы не решаются "под камеры". Сам Тулеев извинился за трагическую гибель людей перед Путиным. К собравшимся на площади горожанам, которых Тулеев назвал "бузотёрами", ни он, ни Путин не вышли.