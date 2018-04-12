В редакции "Волоколамской недели" и у активистов прошли обыски

В редакции подмосковной газеты "Волоколамская неделя" в четверг прошли обыски. Как сообщила Радио Свобода главный редактор издания Мария Мурашова, около 10 сотрудников областного МВД, следователи и вооруженные полицейские досмотрели документы, компьютеры и рабочие блокноты всех сотрудников.



По словам Мурашовой, следствие проверяет связи издания с активистом Артемом Любимовым – главным организатор протестов против мусорного полигона "Ядрово" под Волоколамском. Сейчас он находится под арестом, по обвинению в неповиновении сотруднику полиции.

Следователи также сообщили Марии Мурашовой, что уголовные дела возбуждены в отношении ряда неназванных обществ с ограниченной ответственностью. "Волоколамской недели" в их числе нет, но главный редактор полагает, что обыски могут быть связаны с деятельностью издания. Оно работает независимо от властей и активно освещает акции против "Ядрово".

Юрист Денис Кунаев ранее сообщил в твиттере об обысках в квартире Артема Любимова. По данным "Медиазоны", обыски проходят у адвоката активиста Юлии Куликовой, а также в спортивном комплексе, принадлежащем Рустему Терегулову. Его также упоминали полицейские, которые обыскивали газету "Волоколамская неделя".

3 апреля сотрудники Отдела по борьбе с экономическими преступлениями вместе и Центра "Э" устроили проверку активов, которыми владеет выступающий против полигона "Ядрово" житель Волоколамска Андрей Жданов. Он также отбывает административное наказание за участие в автопробеге против свалки.

Мэр Волоколамска Петр Лазарев заявил изданию РБК, что об обысках ему ничего не известно и добавил, что минувшей ночью опять был сильный выброс свалочного газа. При этом Мария Мурашова утверждает, что городскую администрацию на прошлой неделе также обыскивали. Мэр, по ее словам, на стороне народа, и согласовывает митинги против свалки.

Массовые акции с требованием закрыть мусорный полигон "Ядрово" проходят в Волоколамске с начала года. Жители жалуются на выбросы газа из-за свалки. Ситуация обострилась после того, как десятки детей обратились в больницы с жалобами на отравление свалочным газом. Жители города потребовали ввести режим чрезвычайной ситуации. Власти пообещали, однако, в МЧС заявили, что для этого нет предпосылок.