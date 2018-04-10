В Волоколамске решили провести референдум по вопросу свалки "Ядрово"

В Волоколамске (Московская область) местный совет депутатов принял решение провести референдум по вопросу работы мусорного полигона "Ядрово". Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на мэра города Петра Лазарева. По его словам, решение было принято единогласно, дата проведения референдума пока не определена.

Массовые акции в Волоколамске с требованием закрыть мусорный полигон "Ядрово" проходят с начала года. Жители жалуются на выбросы газа из-за свалки. Ситуация обострилась после того, как десятки детей обратились в больницы с жалобами на отравление свалочным газом.29 марта - после очередного выброса свалочного газа - несколько тысяч жителей Волоколамска собрались на стихийном митинге возле администрации района. Они требовали ввести режим чрезвычайной ситуации. Власти пообещали, однако, в МЧС заявили, что для этого нет предпосылок.

На прошлой неделе суд в Московской области арестовал на 15 суток одного из организаторов акций против мусорного полигона "Ядрово" в Волоколамске Артема Любимова. Его обвинили в неповиновение сотруднику полиции.