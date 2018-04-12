Сечин подтвердил показания на Улюкаева, назвав их "делом чести"

Глава "Роснефти" Игорь Сечин подтвердил в суде свои показания о том, что бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев вымогал у него взятку. Об этом топ-менеджер нефтяной компании заявил агентству ТАСС. Сечин добавил, что выступление на суде в качестве основного свидетеля было для него "делом чести".

По словам адвоката Улюкаева, Игорь Сечин, давая показания, также признал, что министр не имел полномочий влиять на приватизацию

"Башнефти". Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода.

Сам Алексей Улюкаев заявил, что на суде Сечин изменил сведения об обстоятельствах вымогательства у него взятки. Глава "Роснефти" сказал, что министр просил 2 миллиона долларов во время саммита на Гоа, когда они вместе с Сечиным шли встречаться с представителями бизнеса после игры на бильярде. Улюкаев же утверждает, что шел отдельно, как представитель правительства.

Адвокат отметил, что если у суда первой инстанции была некая совокупность показаний, то теперь ее нет. Защита просит оправдать Улюкаева, передает корреспондент Радио Свобода.

В четверг Игорь Сечин впервые явился на заседание суда по делу Улюкаева. Сегодня рассматривается апелляция на вынесенный приговор – бывшего министра осудили на восемь лет колонии строгого режима еще в середине декабря минувшего года.

Алексей Улюкаев был задержан в ноябре 2016 года у офиса "Роснефти". По версии следствия, чиновник требовал от Сечина взятку за положительное заключение на покупку акций "Башнефти". Улюкаев не признает вину и обвиняет Сечина и ФСБ в провокации.