Правозащитников не пускают в камеру к Улюкаеву более двух месяцев

Членов Общественной наблюдательной комиссии Москвы больше двух месяцев не пускают в следственный изолятор к бывшему министру экономического развития России Алексею Улюкаеву. Об этом агентству РИА Новости рассказала правозащитница Ева Меркачева.

По словам Меркачевой, членов ОНК не пускают осмотреть камеру, в которой содержится Улюкаев. Запрет на доступ был введен Следственным комитетом России. Правозащитники обеспокоены состоянием здоровья бывшего министра.

Алексей Улюкаев находится в следственном изоляторе №1, так называемом "Кремлевском централе", без сокамерников. Об этом просили правозащитники и он сам.

15 декабря 2017 года Замоскворецкий суд Москвы признал Улюкаева виновным в получении взятки от главы "Роснефти" Игоря Сечина и приговорил его к восьми годам колонии строгого режима. Суд постановил взять Улюкаева под стражу. Еще во время оглашения приговора сторона защиты сообщила, что он будет обжалован. Сам Улюкаев вину не признаёт и настаивает, что уголовный процесс против него является провокацией со стороны Сечина и ФСБ.