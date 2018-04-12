Игорь Сечин явился на суд по делу Алексея Улюкаева

Глава "Роснефти" Игорь Сечин явился на суд по делу бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева. Московский городской суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о допросе топ-менеджера компании.

После этого заседание, на котором рассматривается апелляция на приговор бывшему чиновнику, было переведено в закрытый режим, хотя Улюкаев и представители его защиты просили этого не делать, передает корреспондент Радио Свобода из зала суда.

Прокурор пояснил, что показания Сечина составляют коммерческую тайну.

15 декабря 2017 года Замоскворецкий суд Москвы признал Улюкаева виновным в получении взятки от главы "Роснефти" Игоря Сечина и приговорил его к восьми годам колонии строгого режима. Суд постановил взять Улюкаева под стражу. Еще во время оглашения приговора сторона защиты сообщила, что он будет обжалован. Сам Улюкаев вину не признаёт и настаивает, что уголовный процесс против него является провокацией со стороны Сечина и ФСБ.

Игорь Сечин ни разу не явился на заседания суда. В его пресс-службе это объясняли занятостью топ-менеджера.