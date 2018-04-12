Помпео: в бою в Сирии была убита "пара сотен русских"

Кандидат на пост госсекретаря США, бывший директор ЦРУ Майк Помпео заявил на слушаниях в Сенате, что в Сирии в боестолкновении с американскими военными недавно была убита "пара сотен русских".

Помпео не сообщил каких-либо подробностей и не привел источники своей информации. Он лишь сказал, что это произошло несколько недель назад. По всей вероятности, он имел в виду бой 7 февраля в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, когда сотни наемников, воюющих на стороне президента Сирии Башара Асада, атаковали позиции курдов - союзников США. Американская авиация нанесла удар по наступавшим, нанеся им большие потери.

Вскоре после боя в соцсетях, а затем и в СМИ начали появляться сообщения о множестве погибших граждан России - наемников из так называемой "ЧВК Вагнера" (по ссылке интервью Радио Свобода с одним из участников боя). Приводились разные цифры потерь - от нескольких десятков до 600. Чаще всего называлась цифра в 200 погибших. Журналистам удалось выяснить имена около 10 погибших в этом бою россиян.

МИД России сначала отрицал факт гибели россиян, а затем признал, что могли погибнуть до 5 человек, а несколько десятков - получить ранения. В МИД подчеркнули, что речь не шла о кадровых военных.

Американские военные ранее подтверждали факт боя и больших потерь среди нападавших, однако воздерживались от того, чтобы говорить, кто именно был среди погибших.

Военные США подчеркнули, что известили российских военных о намерении нанести удар - и те не возражали.