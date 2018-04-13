The Bell: защита может потребовать изменить статью в деле Улюкаева

Адвокаты Алексея Улюкаева попытаются изменить статью по делу бывшего министра на более легкую после показаний главы "Роснефти" Игоря Сечина на слушаниях в Мосгорсуде. Об этом сообщает The Bell со ссылкой на два источника, близких к защите Улюкаева.

Как рассказали собеседники издания, выступая в суде Сечин признал, что Улюкаев не мог повлиять на приватизацию "Башнефти". По версии следствия, именно за положительный отзыв на эту сделку, бывший чиновник вымогал деньги у главы "Роснефти".

Показания Сечина дают защите право требовать переквалификации статьи, по которой осужден Улюкаев "Получение взятки в особо крупном размере", на более легкую — "Мошенничество", отмечают источники.

12 апреля Сечин, который является основным свидетелем по делу Улюкаева, дал показания в закрытом режиме. Он подтвердил, что бывший министр вымогал у него взятку. Сам Улюкаев считает, что на суде Сечин изменил сведения об обстоятельствах вымогательства у него взятки. Глава "Роснефти" сказал, что министр просил 2 миллиона долларов во время саммита на Гоа, когда они вместе с Сечиным шли встречаться с представителями бизнеса после игры на бильярде. Улюкаев же утверждает, что шел отдельно, как представитель правительства.

15 декабря 2017 года Замоскворецкий суд Москвы признал Улюкаева виновным в получении взятки от главы "Роснефти" Игоря Сечина и приговорил его к восьми годам колонии строгого режима. Сам Улюкаев вину не признаёт и настаивает, что уголовный процесс против него является провокацией со стороны Сечина и ФСБ.

Накануне Мосгорсуд оставил в силе приговор бывшему министру Улюкаеву, но разрешил ему занимать государственные должности после освобождения. Как ожидается, в ближайшие месяцы Улюкаева этапируют в колонию.