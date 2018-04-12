Суд оставил без изменений тюремный срок Улюкаева

Суд в Москве оставил без изменений приговор в виде восьми лет лишения свободы бывшему министру экономического развития России Алексею Улюкаеву. Однако коллегия отменила пожизненный запрет занимать государственные должности. Адвокат осужденного заявила, что защита будет обжаловать приговор, сообщает Медиазона.

В своем последнем слове Улюкаев вину не признал. Бывший министр заявил, что весь приговор построен по принципу "один мужик сказал, как другой мужик сказал, что третий мужик требовал у него взятку". Как сообщает РБК, Улюкаев считает, что реальных доказательств его вины не было предъявлено.

На заседании суда впервые присутствовал глава "Роснефти" Игорь Сечин, который является основным свидетелем по делу Улюкаева. Он подтвердил в суде свои показания о том, что бывший министр вымогал у него взятку. Сечин добавил, что выступление на суде в качестве основного свидетеля было для него "делом чести". Допрос главы "Роснефти" проходил в закрытом режиме.

Сам Улюкаев считает, что на суде Сечин изменил сведения об обстоятельствах вымогательства у него взятки. Глава "Роснефти" сказал, что министр просил 2 миллиона долларов во время саммита на Гоа, когда они вместе с Сечиным шли встречаться с представителями бизнеса после игры на бильярде. Улюкаев же утверждает, что шел отдельно, как представитель правительства.

15 декабря 2017 года Замоскворецкий суд Москвы признал Улюкаева виновным в получении взятки от главы "Роснефти" Игоря Сечина и приговорил его к восьми годам колонии строгого режима. Суд постановил взять Улюкаева под стражу. Еще во время оглашения приговора сторона защиты сообщила, что он будет обжалован. Сам Улюкаев вину не признаёт и настаивает, что уголовный процесс против него является провокацией со стороны Сечина и ФСБ.