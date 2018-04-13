Прокуратура обжаловала приговор историку Юрию Дмитриеву

В Петрозаводске прокурор Елена Аскерова подала жалобу на оправдательный приговор главе карельского "Мемориала" Юрию Дмитриеву. Он был оправдан по обвинению в изготовлении детской порнографии и развратных действиях. Прокуратура заявила о "несоответствии выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим материалам дела" и попросила приговорить Дмитриева к девяти годам колонии строгого режима. Дата рассмотрения апелляции пока неизвестна.

Главу карельского "Мемориала" арестовали в декабре 2016 года. Поводом для возбуждения дела против историка стали фотографии обнаженной приемной дочери, которые тот хранил на компьютере. В марте 2017 года Дмитриева обвинения в развратных действиях, незаконном приобретении оружия и фотосъемке лица, не достигшего 14-летнего возраста. Защита настаивала, что Дмитриев делал фотографии, чтобы фиксировать физическое развитие девочки и отчитываться перед органами опеки.

5 апреля 2018 года суд оправдал Дмитриева по статьям о развратных действиях и изготовлении детской порнографии. При этом историк был признан виновным в хранении оружия из-за найденных у него при обыске фрагментов ружья. Дмитриеву назначили ограничение свободы сроком на два с половиной года. В России такая мера наказания сопоставима с домашним арестом и обязывает осужденного регулярно регистрироваться в надзорном органе. С учетом времени, которое Дмитриев провел в СИЗО, срок ограничения его свободы составляет три месяца.