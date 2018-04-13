Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Дуров о блокировке Telegram: конфиденциальность не продается

Павел Дуров

Конфиденциальность не продается, а права человека не должны быть поставлены под угрозу из-за страха и жадности, заявил создатель Telegram Павел Дуров, комментируя последствия блокировки мессенджера по требованию Роскомнадзора.

"Власть, которую местные органы власти оказывают на ИТ-корпорации, основана на деньгах. В любой момент правительство может разрушить свои акции, угрожая блокировать потоки доходов со своих рынков и заставляя эти компании делать странные вещи", –​ отметил Дуров.

Создатель мессенджера также подчеркнул, что "независимо от наличия блокировки, Telegram сохранит возможность централизованно рассылать уведомления всем российским пользователям, информируя о развитии ситуации". Он добавил, что мессенджер будет использовать встроенные методы обхода блокировок, которые не потребуют дополнительных действий от пользователей.

Стопроцентная доступность сервиса без VPN не гарантирована, отметил Павел Дуров.

В пятницу суд в Москве постановил незамедлительно заблокировать Telegram по требованию Роскомнадзора. Представители защиты заявили, что руководство мессенджера не пойдет ни на какие уступки или договоренности, а решение суда будет обжаловано

На прошлой неделе истек срок, установленный Telegram Роскомнадзором. Ведомство требовало передать ФСБ ключи шифрования сообщений пользователей. В Telegram это требование выполнять категорически отказались, а также заявили, что оно технически невыполнимо.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG