Дуров о блокировке Telegram: конфиденциальность не продается

Конфиденциальность не продается, а права человека не должны быть поставлены под угрозу из-за страха и жадности, заявил создатель Telegram Павел Дуров, комментируя последствия блокировки мессенджера по требованию Роскомнадзора.

"Власть, которую местные органы власти оказывают на ИТ-корпорации, основана на деньгах. В любой момент правительство может разрушить свои акции, угрожая блокировать потоки доходов со своих рынков и заставляя эти компании делать странные вещи", –​ отметил Дуров.

Создатель мессенджера также подчеркнул, что "независимо от наличия блокировки, Telegram сохранит возможность централизованно рассылать уведомления всем российским пользователям, информируя о развитии ситуации". Он добавил, что мессенджер будет использовать встроенные методы обхода блокировок, которые не потребуют дополнительных действий от пользователей.

Стопроцентная доступность сервиса без VPN не гарантирована, отметил Павел Дуров.

В пятницу суд в Москве постановил незамедлительно заблокировать Telegram по требованию Роскомнадзора. Представители защиты заявили, что руководство мессенджера не пойдет ни на какие уступки или договоренности, а решение суда будет обжаловано

На прошлой неделе истек срок, установленный Telegram Роскомнадзором. Ведомство требовало передать ФСБ ключи шифрования сообщений пользователей. В Telegram это требование выполнять категорически отказались, а также заявили, что оно технически невыполнимо.