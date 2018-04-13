Минкомсвязи: блокировка Telegram не навредит российским пользователям

В российском Министерстве связи и массовых коммуникаций считают, что блокировка Telegram не приведет к негативным последствиям для пользователей. По словам замглавы ведомства Алексея Волина, россияне, которые не хотят пользоваться другими мессенджерами, смогут найти способ обойти блокировку. При этом министр отметил, что сам пользуется средствами VPN в тех странах, где блокируются различные интернет-сервисы.

В пресс-службе президента России выразили сожаление в связи с тем, что не удалось "достичь консенсуса" между российскими властями и руководством мессенджера Telegram. Об этом заявил Дмитрий Песков. Он утверждает, что действия властей "коренным образом" отличаются от блокировки на территории Украины социальной сети ВКонтакте.

Несколько источников агентства "Интерфакс" в пятницу сообщили, что российские чиновники пока не получали официальных указаний перестать пользоваться мессенджером Telegram. Советник президента по развитию интернета Герман Клименко заявил, что у чиновников не останется выбора, и что сам он уже перешел на ICQ.

В Министерстве иностранных дел России сообщили, что после блокировки Telegram за новостями ведомства можно будет следить в мессенджере Viber и в социальных сетях.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров отказался сообщить, когда именно его ведомство начнет блокировать Telegram. Он заявил, что точная дата – "бомба для журналистов".

В пятницу Таганский суд в Москве постановил незамедлительно ограничить доступ к Telegram в России, удовлетворив иск Роскомнадзора. Ведомство требовало от руководства мессенджера передать Федеральной службе безопасности ключи шифрования переписки пользователей – якобы для предотвращения распространения информации террористического характера. В Telegram это делать отказались.