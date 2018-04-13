"Это не суд, это трибунал". Власти России закрывают Telegram

Таганский суд Москвы постановил заблокировать на территории России мессенджер Telegram "до исполнения обязанностей по передаче ключей шифрования ФСБ". Несмотря на то, что у мессенджера есть месяц, чтобы обжаловать судебное решение, Роскомнадзор настаивает на незамедлительном закрытии доступа к нему, так как Telegram якобы может содержать сведения, которыми пользуются террористические организации.

Адвокаты Telegram не присутствовали на заседании суда, так как Павел Дуров запретил им в этот день участвовать в судебном процессе, чтобы "не легитимировать откровенный фарс своим присутствием".

– Присутствие на заседании позволило бы создать видимость соблюдения процедуры. Наше присутствие могло бы вернуть хоть какое-то уважение к судебной процедуре. Рассматривая дело в таком чрезвычайном режиме, Таганский суд значительно облегчил нам аргументацию и формулирование позиции для Европейского суда по правам человека. Я думаю, что принципиальное решение о запрете Telegram, безусловно, принимает ни ФСБ, ни Роскомнадзор, и уж конечно не Таганский суд. Это все технические органы, которые проштамповали решение, которое политически было принято в Администрации президента, – говорит в интервью Радио Свобода адвокат правозащитной группы "Агора" Дамир Гайнутдинов.

Слушание по делу прошло быстро: уже через двадцать минут после начала заседания судья удалилась для вынесения решения. В зал заседания удалось попасть немногим: из порядка 35 аккредитованных журналистов внутрь пустили лишь 15; из 26 аккредитованных камер оглашение решения смогли снимать лишь 4. Причем последняя камера попала в зал фактически с боем: на требование журналистов пустить хотя бы одного корреспондента от иностранного СМИ, пресс-секретарь суда согласился позволить съемку оператору телеканала Russia Today. Но только с условием, что RT передаст снятые видеоматериалы, в том числе, и оператору Радио Свобода, в зад судебного заседания также не допущенному.

Во время судебных прений представитель Роскомнадзора объяснила, почему ведомство просит разрешить незамедлительную блокировку мессенджера: "Данной сетью пользуются лица, в том числе террористы и экстремисты. Они распространяют информацию, которая может быть использована для нанесения вреда жизни и здоровью граждан".

– Решение, безусловно, незаконное, – говорит Дамир Гайнутдинов. – Особенно хочется подчеркнуть, что оно принято в чрезвычайном режиме. Это не суд, это какой-то трибунал по закону от 1 декабря 1934 года (постановление президиума ЦИК СССР, согласно которому дела о о террористических организациях и террористических актах против работников советской власти рассматривались в ускоренном порядке, а смертная казнь осуществлялась немедленно – РС). Назначили заседание в четверг, в пятницу утром рассмотрели, ни о чем не уведомили, документов не дали, за 15 минут запретили. И сразу же Роскомнадзор запускает блокировку. Это полное нарушение всех возможных процессуальных норм. Так что это решение, безусловно, будет обжаловано. И я надеюсь, что пользователи продолжат использовать мессенджер, безопасность которого подтвердили российские государственные органы.

Адвокат также отметил, что они будут обжаловать это решение, так как апелляционная жалоба – это необходимая ступень на пути к обращению в Европейский суд по правам человека.

– Я не верю в справедливость Мосгорсуда, – сказал Дамир Гайнутдинов. – Но это будет еще один шанс восстановить справедливость, который появится у Российского государства.

После оглашения решения суда, участники процесса так и не вышли к журналистам: представителей Роскомнадзора и ФСБ вывели через черный ход, чтобы избежать встречи с прессой.

В Украине блокировать нельзя, в России — можно

В прошлом году, когда в Украине начались блокировки российских ресурсов и в том числе соцсети "ВКонтакте", заместитель министра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин назвал это бессмысленным решением.

– Если вы занимаетесь блокировкой массового популярного ресурса, то вы дискредитируете власть, потому что показываете, что решение власти нереалистично, оно обходится. Вы воспитываете в гражданах правовой нигилизм и увеличиваете их компьютерную грамотность, – сказал тогда Волин.

Однако теперь он говорит, что между блокировкой российских соцсетей на Украине и блокировкой Telegram в России есть принципиальная разница.

– "ВКонтакте" на Украине был заблокирован решением правительства, – заявил Алексей Волин Радио Свобода. – У нас не было решения правительства о блокировке Telegram. У нас это было решением суда по неисполнению формальных требований. "ВКонтакте" заблокировали исключительно по цензурным соображениям, потому что украинскому руководству не нравилось, что пишут пользователи, и какую информацию они могут получить, в то время как Telegram был заблокирован за невыполнение сугубо технических требований.

Журналисты уже обратились в ЕСПЧ

В апреле этого года журналисты Олег Кашин и Александр Плющев объявили о том, что они подают иск в ЕСПЧ в связи с возможной блокировкой мессенджера, ранее российские суды их аналогичный иск к рассмотрению не приняли. Журналисты считают, что существование законодательства о контроле интернет-переписки нарушает их право на уважение частной и семейной жизни. По словам ведущего радиостанции "Эхо Москвы" Александра Плющева, иск был направлен накануне, и он никак не связан с сегодняшним решением суда. Журналисты решили обратиться в ЕСПЧ раньше, потому что предполагали, что мессенджер в России непременно будет заблокирован.

– Это было очень ожидаемое решение, – сказал Александр Плющев в интервью телеканалу "Настоящее время". – Уже по вчерашним темпам развития это было понятно: когда адвокаты отказались идти, когда отказались перенести заседание и дать им время на подготовку, когда было подано прошение Роскомнадзора о немедленной блокировке. Было понятно, что решение принято, и каким оно будет. Оставались только такие чисто театральные детали – сколько времени потратят на рассмотрение, как это будет, что скажут представители ФСБ, РКН, будут ли они говорить что-то после и так далее.

Александр Плющев считает: высказывания, что в правительстве тоже общаются с журналистами через Telegram, поддержка мессенджера такими людьми, как Рамзан Кадыров, все это было неким приглашением для Павла Дурова вступить в переговоры. Он сравнил эти заявления с угрожающими твиттами Трампа, который таким образом приглашает кого-нибудь к диалогу. Журналист также считает, что у государства нет никаких объективных причин блокировать настолько популярный мессенджер.

– Что получит государство? – говорит Плющев. – Какие выгоды оно получит, если оно заблокирует Telegram? Это не даст никаких конкурентных преимуществ, например, какому-нибудь отечественному сервису. Нет никаких больших ощутимых плюсов, кроме того, что показать, кто в доме хозяин, что со всеми остальными будет также.

Telegram заблокируют, но пользователи все же смогут использовать Telegram с помощью прокси-сервера или VPN. В 2017 году разработчики мессенджера добавили в приложение возможность обхода блокировки при помощи прокси-сервера, который перенаправляет трафик на сторонние IP-адреса. Создатель Telegran Павел Дуров уже пообещал, что мессенджер поможет своим пользователям. Вот что он написал на своей странице во "ВКонтакте":

1. Telegram будет использовать встроенные методы обхода блокировок, которые не требуют действий от пользователей, однако 100%-ая доступность сервиса без VPN не гарантирована.

2. В первые часы блокировки сторонние VPN/Proxy-сервисы могут быть перегружены и с большой вероятностью будут работать медленно.

3. Независимо от наличия блокировки, Telegram сохранит возможность централизованно рассылать уведомления всем российским пользователям, информируя о развитии ситуации.

Telegram — не первый мессенджер, который попал под блокировку. Ранее Роскомнадзор заблокировал в России мессенджеры Zello, BlackBerry Messenger и Line после отказа сотрудничать с ведомством. Все эти приложения доступны через VPN и по-прежнему остались в App Store или Google Play.

Россия после вступления в силу судебного решения может стать первой страной в мире, где Telegram будет заблокирован полностью. Ранее власти некоторых стран, таких как Афганистана или Китая вводили временные ограничения на пользование мессенджера. Наиболее масштабные репрессии в отношении Telegram сегодня применяют власти Ирана, но и там окончательно для пользователей он закрыт. Директор иранской службы Radio Free Europe/Radio Liberty Нюша Бохрати:

– Telegram пока не заблокирован в Иране окончательно, но, к сожалению, все к этому идет. Однако мессенджер был заблокирован во время массовых протестов в Иране, когда люди активно его использовали, и правительство очень испугалось этого. Но даже когда Telegram был заблокирован, люди продолжали им пользоваться через VPN. И очень многие устанавливают VPN на смартфоны и планшеты, продолжая заходить на те сайты, которые запрещены. Иранцы также используют прокси-сервисы.

– Почему люди не перешли в WhatsApp, Viber или Facebook messenger?

– Изначально иранцы пользовались Viber, но потом, с появлением каналов и групповых чатах в Telegram они поняли, что этот мессенджер не настолько удобный. Некоторые люди используют WhatsApp, но власти частично фильтруют контент. И если для общения им еще можно пользоваться, то вести каналы уже невозможно.

– В Иране есть аналоги Telegram, но созданные в стране?

– Да, власти неоднократно говорили о создании домашней сети. Один из примеров похожих на Telegram приложений – это Soroush. Но люди, используя этот мессенджер, могут подвергаться опасности, потому что их переписка, их данные не защищены. Однако для тех, кто использует Telegram, никакого наказания не существует, – говорит Нюша Бохрати.