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Суд арестовал сопредседателя "Другой России" Александра Аверина

Александр Аверин

Суд в посёлке Матвеев Курган Ростовской области арестовал на два месяца сопредседателя незарегистрированной партии "Другая Россия" Александра Аверина. Он был задержан накануне с пистолетом на границе России и территории Украины, подконтрольной сепаратистам самопровозглашенной "Луганской народной республики". Дело возбуждено по статье о "покушении на контрабанду огнестрельного оружия".

В "Другой России" утверждают, что оружие Аверину подбросили, а на самом пистолете обнаружили только один отпечаток среднего пальца левой руки активиста. В партии считают, задержание Аверина это провокация со стороны сотрудников ФСБ и Центра по противодействию экстремизму (Центра "Э").

Незарегистрированная политическая партия "Другая Россия" была создана в 2010 году в Москве бывшими участниками запрещенной в России Национал-большевистской партии. Лидером движения является писатель и политический деятель Эдуард Лимонов.

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