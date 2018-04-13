Осужденный житель Курска пожаловался в ЕСПЧ

Житель Курска Игорь Бочаров, отбывающий срок за избиение сотрудника дорожно-патрульной службы, пожаловался в Европейский суд по правам человека. Осужденный утверждает, что сам стал жертвой физического насилия со стороны полицейских. По мнению Бочарова, российские власти нарушили его право на эффективные средства правовой защиты, а также применили к нему пытки. Об этом Радио Свобода сообщили в организации "Зона права".

Бочаров утверждает, что в октябре 2016 года в Курске сотрудники ДПС остановили его машину и начали требовать деньги. После того, как он попытался вызвать на место полицейское начальство, работники постовой службы якобы начали его избивать. Бочаров обратился в Следственный комитет. Во время осмотра у него были обнаружены многочисленные ушибы и кровоподтеки. Однако следователи посчитали, что полицейские действовали в рамках закона и отказали в возбуждении дела. После этого на самого Бочарова было заведено уголовное дело, по которому он был осужден на два года колонии общего режима.