Суд в Марий Эл назначил компенсацию пожарному, избитому полицейскими

Верховный суд Республики Марий Эл присудил 20 тысяч рублей компенсации морального вреда водителю пожарной машины Валентину Александрову, которого пять лет назад избили сотрудники ДПС. Об этом сообщается на сайте правозащитной организации "Комитет против пыток".

Адвокаты пострадавшего не согласны с суммой компенсации и собираются обжаловать решение суда.

​Александров обратился за помощью в "Комитет против пыток" в 2013 году. По его словам, 17 сентября 2012 года он ехал на конкурс водителей пожарных автомобилей в город Арзамас. По дороге его остановили сотрудники ДПС, однако Александров их требования не выполнил и продолжил движение. Свой поступок он объяснил тем, что забыл права на управление автомобиля и собирался за ними вернуться.

Полицейские догнали Александрова во дворе его дома и избили. В ходе медицинского осмотра врачи обнаружили у пострадавшего перелом левой руки.

Следователи трижды отказывали в возбуждении уголовного дела в отношении полицейских. После обжалования решений правозащитниками дело было заведено только в 2014 году по статье "Превышение должностных полномочий с применением насилия". Суд три раза пытался прекратить расследование. Только в 2017 году бывший сотрудник ДПС Евгений Петухов получил три года условно.