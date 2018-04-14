Путин: ракетный удар США и союзников – акт агрессии против Сирии

Президент России Владимир Путин назвал нанесенный США, Великобританией и Францией удар по объектам в Сирии "актом агрессии против суверенного государства" и обвинил Соединенные штаты в "потакании террористам".

По мнению Российского лидера, США "еще больше усугубляют гуманитарную катастрофу в Сирии", а от их действий страдают мирные граждане.

Путин заявил, что Россия созывает экстренное заседание Совета безопасности ООН. Темой обсуждения, по словам главы государства, станут "агрессивные действия США и их союзников".

В ночь на субботу военные корабли и самолеты США совместно с военно-воздушными силами Великобритании и Франции нанесли ракетный удар по объектам в Сирии. По заявлениям американской стороны, целью атаки стали предприятия и склады, связанные с разработкой и изготовлением химического оружия.

Москва обвинила страны Запада в нанесении ударов по гражданским объектам. При этом в российском министерстве обороны настаивают, что ни одна из ракет не попала в зону действия систем ПВО, обороняющих российские военные базы в Хмеймиме и Тартусе.

США называют удар в Сирии ответом на предполагаемое применение химического оружия в городе Дума. Москва и Дамаск настаивают, что химической атаки, не было, и называют сообщения о ней провокацией.

