"Конституции нет, правосудие сдохло". За что посадили заключенных Копейска

Более пяти лет назад заключенные Копейской колонии №6 в Челябинской области забрались на вышку в промзоне и на крышу барака с плакатами "Люди, помогите, администрация пытает, вымогает доллары". Ни один сотрудник ФСИН при этом не пострадал. Как отмечали наблюдатели, заключенные вели себя как цивилизованные протестанты, а не как преступники. Тогда, в конце ноября 2012 года, за их судьбой следила практически вся страна. Спустя время об этой истории все позабыли.

Тем временем Челябинский областной суд вынес вердикт в отношении обвиняемых в организации и участии в акции протеста против пыток и бесчеловечного отношения со стороны сотрудников ФСИН, которая проходила в исправительной колонии №6 г. Копейска и у ее стен. Семнадцать организаторов и участников беспорядков были признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 и ч.2 ст.212 УК РФ ("Организация и участие в массовых беспорядках"), ч.1 и ч.2 ст.318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти") и ч.1 ст.321 УК РФ ("Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества"). Все участники протестной акции получили реальные сроки – от 2,8 до 5 лет в колонии особого режима. Общество встретило эту новость хэш-тегами #Правосудиянет, #Конституциясдохла.

Приговор зачитывали два дня. В зале судебного заседания были немногочисленные родственники и пара правозащитников. Зато судебные приставы и конвой с резиновыми дубинками были по всем углам и возле каждого присутствующего. Также на суде были несколько сотрудников с автоматами Калашникова и пистолетами и кинолог с овчаркой. Необычное усиление для Челябинского областного суда – тем более на скамье обвиняемых не главари банд и террористы. Сотрудники полиции и судебные приставы всячески препятствовали съемке. Оказалось, причина есть. Руки шестнадцати обвиняемых были закованы в наручники, несмотря на то что большая часть из них находилась в так называемом "аквариуме" и не представляла ни для кого опасности.

Сначала были пытки

Кожа да кости, полосы от дубинки на спине и ягодицах – вот что осталось от красавца Коровкина

В ИК-6 Копейска Николай Коровкин поступил пышущим здоровьем мужчиной, красивый и статный. О том, каким он был, можно увидеть на могильном памятнике. А каким он стал после смерти, которая настигла его во время отбывания наказания в этом учреждении летом 2012 года, известно из материалов уголовного дела в отношении свидетелей его избиения сотрудником колонии. Свидетелей этих потом обвинили в заведомо ложном доносе, дело закрыли по истечении сроков давности. Кожа да кости, полосы от дубинки на спине и ягодицах – вот что осталось от красавца Коровкина. Аналогичная история произошла с осужденным Александровым: в колонию он попал здоровым и веселым, а находясь в ней, "упал с кровати" и стал парализованным инвалидом. Обо всем этом знали все: следователи, прокуроры, правозащитники. Но только последние регулярно и много писали жалоб и заявлений, устраивали пресс-конференции в надежде, что правоохранители обратят внимание на колонию №6 г. Копейска.

Нам стало понятно, что там работают страшные люди, которые ни перед чем не остановятся

– Мы ходили туда, фиксировали побои, писали жалобы, но никому не было дела до замученных заключенных, – рассказывает юрист Дина Латыпова, член Общественной наблюдательной комиссии с 2010 по 2016 год. – А один раз приходим, начальник колонии Денис Механов мне говорит: "Смотрите, какая у меня есть ваша фотография" – и показывает мне мое фото в рамочке, вот, мол, "дарю, я теперь даже знаю, где вы живете и родители ваши где живут". Я была не одна, есть свидетели. И нам стало понятно, что там работают страшные люди, которые ни перед чем не остановятся.

По словам заключенных, Коровкина избил начальник отдела безопасности Константин Щёголь, потом его принесли в санитарную часть. "Меня под давлением заставили написать, что Коровкина не били, а он просто упал с лестницы", – рассказал один из осужденных правозащитникам. У Коровкина по всему телу были гематомы, в том числе на лице и голове, потом его состояние ухудшилось, его госпитализировали в больницу, где он скончался.

Члены ОНК сразу после этого написали обращения в Следственный комитет РФ и Генеральную прокуратуру с требованием провести проверки фактов, изложенных свидетелями избиения умершего Коровкина, а также просили оградить их от давления, обеспечив им нахождение за пределами ИК-6. Обращение было переправлено в Челябинскую область. "Установлено, что старшим следователем по Металлургическому району Распоповым Е.В. по факту смерти Коровкина проведена проверка в порядке ст. 144-145 УПК РФ, по результатам которой 27.06.2012 года вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела за отсутствием состава преступления", – пришел ответ.

В июле в ИК-6 было избито несколько заключенных, четверо попали в больницу

Через месяц после гибели осужденного Коровкина на пресс-конференции члены ОНК Челябинской области заявили об избиении других осужденных и вымогательстве у них денег в копейской ИК-6. По словам члена ОНК того периода Николая Щура, в июле в ИК-6 было избито несколько заключенных, четверо попали в больницу.

– Как это ни страшно звучит, но тогда нас это все не слишком удивляло, мы работали, если можно так выразиться, на военном положении, – говорит Латыпова. – Мы еще помнили историю "честного мента" Владимира Жидкова (начальник ГУФСИН по Челябинской области до 2011 года. – РС), выгораживавшего и покрывавшего своих подчиненных – сотрудников ИК-1 Копейска, которые поколотили друг друга и повредили форменную одежду, чтобы выставить свои действия противодействием бунту. В прогулочном дворике они убили четверых заключенных, а еще восьмерых сделали, по сути, инвалидами. Все были осуждены, включая самого Жидкова, который получил условный срок.

А вот реакция местных правоохранителей и журналистов, по словам правозащитницы, была, мягко говоря, неадекватной.

Эта вседозволенность и послужила причиной массовых нарушений прав заключенных

– Нам рассказывали, что в день смерти Жидкова, который умер дома вскоре после приговора, в некоторых пенитенциарных учреждениях опускались государственные флаги в знак траура, а пресс-служба ГУФСИН рассылала релизы, где писала о том, что осужденный Жидков "ответственный, преданный своему делу руководитель, умеющий видеть перспективу и принимать правильные управленческие решения". Думаю, что вся эта вседозволенность, а не порицание и послужили причиной массовых нарушений прав заключенных уже в другой колонии – ИК-6 Копейска, и это истинная причина акции протеста 2012 года, – говорит Латыпова.

Суровый приговор

29 января 2016 года Копейский городской суд Челябинской области вынес первый приговор по одному из уголовных дел, возбужденных по итогам волнений в ИК-6. Пришедшего в тот день к протестующей ИК-6 Владислава Хабирова признали виновным по части 2 статьи 212 УК (участие в массовых беспорядках) и приговорили к двум годам и трем месяцам колонии строгого режима. Остальным обвиняемым уже светили гораздо большие сроки заключения. Условно получил только Дмитрий Коломейцев, очевидец акции протеста, приехавший к стенам колонии с беременной женой и другом забрать оттуда свою родственницу, не попавшую на длительное свидание к сыну. Машину Коломейцева тогда разгромили бойцы ОМОН, его самого избили, жена чудом не пострадала.

Другой подсудимый, Евгений Терехин, должен был выйти на свободу еще в июне 2014 года. Домой его не отпустили, оставили за решеткой. Пока шло следствие, к нему несколько раз не пускали адвоката, а потом этапировали в Свердловскую область, где неоднократно пытали.

– Обвинение против Терехина несостоятельно, – говорит его адвокат Борис Жданов. – Во время акции протеста он был в ШИЗО (штрафной изолятор. – РС), из него не выходил, поскольку находился под замком, вот как он мог там что организовать?!

О том, что Терехин не мог участвовать в акции протеста, заявили и члены Президентского совета по правам человека, они писали об этом в в своем докладе на имя Путина. Но ни приобщенный доклад, ни свидетели из членов СПЧ, приехавших давать показания в Челябинский областной суд, Терехину не помогли – суд приговорил его к четырем годам и трем месяцам строгого режима к уже отсиженным 10 годам.

Аналогичная ситуация сложилась вокруг другого осужденного Олега Локтионова. Во время акции протеста он находился в запираемом спецблоке медсанчасти колонии №6. Это подтвердили медработники учреждения в своих показаниях, а вот оперативники колонии говорили, что никаких замков в спецблоках у них не было. Лактионову суд дал самый большой срок, добавив к уже отбытому более пяти лет.

Знаете, почему такая кровожадность? Потому что выборы президента позади

– Лактионов сидел взаперти, ни одного плаката не держал, и вот, по сути, билет в один конец на особый режим, – комментирует правозащитник, эксперт фонда "В защиту прав заключенных" Валерия Приходкина. – А знаете, почему такая кровожадность? Потому что выборы президента позади. Теперь они будут делать все, чтобы не допустить "майданов". Вы видели, какое оцепление из автоматчиков в суде они выставили, как собака служебная адвокатов обнюхивала при входе в зал судебного заседания? Я такого маразма никогда еще не видела. Теперь, наверное, это войдет в правило.

Суд приговорил Олега Локтионова к наказанию в виде лишения свободы сроком на пять лет в колонии особого режима. Других участников протестов – Асима Ахмедова, Владислава Баязитова, Якуба Велиева, Наиля Камалетдинова, Александра Киселева, Константина Малашенко, Евгения Набиуллина, Анара Рагима, Сергея Слепцова, Евгения Терехина – приговорили к лишению свободы на сроки от 4 лет до 4 лет 10 месяцев. Рауфа Ахметшина, Сергея Гурова, Александра Кондратьева Кондратьева, Сергея Лощенко, Максима Полещука посадили еще от 2 лет 8 месяцев до 3 лет 11 месяцев. Дмитрию Коломейцеву назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3,5 года условно с испытательным сроком четыре года. Ахметшин и Ахмедов будут отбывать наказание в колонии общего режима, остальные – строгого.

Экс-начальник ИК-6 Денис Механов был дважды осужден: сначала за вымогательство, а потом за злоупотребление должностными полномочиями, но судья об этом умолчала

По версии следствия, заключенные копейской ИК-6 устроили бунт, чтобы "отстранить администрацию исправительного учреждения от фактического руководства колонией, обеспечив в колонии верховенство "преступного закона", а также намереваясь добиться возможности беспрепятственно употреблять в заключении спиртные напитки, пользоваться средствами мобильной связи, сетью Интернет, а также получать интимные услуги и иные не предусмотренные уголовно-исполнительным законодательством блага". По этой версии выходило, что взбунтовавшихся заключенных никто никогда не бил и денег у них не вымогал. Все вдруг забыли, что экс-начальник ИК-6 Денис Механов был дважды осужден: сначала за вымогательство, а потом за злоупотребление должностными полномочиями, но в новом приговоре судья Давыдова об этом умолчала. (Механов в 2015-м году был приговорен к трем годам лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком и лишением права занимать должности в системе ФСИН по ст. 285 УК РФ и в том же году по другому делу он, полностью признав вину, получил еще полтора года условно, но был амнистирован в связи с 70-летием Победы – РС).

Больше всех суровому приговору всем участникам протестов радовалась прокурор Кристина Афлетонова, просившая дать фигурантам до девяти лет реального лишения свободы. Адвокаты осужденных заявили, что приговор будет обжалован, также они подадут жалобу в ЕСПЧ: два дня, пока зачитывался приговор, руки заключенных были крепко закованы в наручники.

На этом фоне еще более резонансно выглядит недавний приговор в отношении двух сотрудников челябинского ГУФСИН Николая Осипова и Дмитрия Кирдянова, осужденных за провокацию реального бунта заключенных в СИЗО-1 г. Челябинска в 2015 году и обвинявшихся в превышении должностных полномочий. Калининский районный суд приговорил их к условному наказанию на год, а областной суд и этот приговор смягчил до 10 месяцев: Осипов и Кирдянов открывали двери камер одним заключенным, чтобы они избивали других, предварительно отключив камеры видеонаблюдения.