Малобродского перевели в маломестную камеру

Бывшего директора "Гоголь-центра" Алексея Малобродского, арестованного по делу "Седьмой студии", перевели из восьмиместной в четырёхместную камеру в следственном изоляторе "Медведково". Об этом агентству ТАСС сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Она добавила, что все соседи Малобродского некурящие.

29 марта стало известно, что бывшего директора "Гоголь-центра" перевели из маломестной камеры в йСИЗО "Матросская тишина" в переполненную камеру в СИЗО "Медведково". Вместо восьми человек в ней находилось 12. С просьбой перевести Малобродского в маломестную камеру и предоставить медицинскую помощь в Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН) обратились члены совета по правам человека при президенте. Обращение во ФСИН направила и Москалькова.

Малобродского обвиняют в хищении бюджетных средств, выделенных театральной компании "Седьмая студия", основанной художественным руководителем "Гоголь-центра", режиссером Кириллом Серебренниковым.

Алексей Малобродский вины не признаёт, а адвокаты обвиняемого настаивают на том, что его содержание под стражей незаконно, и требуют немедленного освобождения.