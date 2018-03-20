Брата Алексея Навального поместили в штрафной изолятор

Олега Навального, брата оппозиционера Алексея Навального, поместили в штрафной изолятор за то, что он "сидел после отбоя". Незадолго до этого основатель Фонда борьбы с коррупцией потребовал освободить своего брата.

Навальный ссылается на постановление Европейского суда по правам человека, который признал российский судебный процесс над братьями "фундаментально несправедливым". Решение вступило в силу 5 марта. Нахождение Олега Навального под стражей после этой даты оппозиционер считает незаконным.

В январе Олег Навальный написал жалобу на заместителя начальника Федеральной службы исполнения наказаний по Орловской области Василия Михайленко. По словам Навального, Михайленко отдавал приказы об ужесточении условий его содержания.

В декабре 2014 года братьев Навальных признали виновными в хищениях в особо крупном размере средств компании "Ив Роше". Навальные отрицают вину.

Олег Навальный отбывает наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы. Российский суд ранее отказывал ему в условно-досрочном освобождении и смягчении наказания. ФСИН несколько раз требовала отправить Алексея Навального в колонию, но суд отклонял просьбы.