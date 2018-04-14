Столтенберг: все страны НАТО поддержали удары по Сирии

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все страны-члены Североатлантического союза выразили поддержку ударам по Сирии, которые нанесли в ночь на субботу США, Великобритания и Франция.

Столтенберг сделал заявление после заседания Североатлантического совета - главного политического органа НАТО. По словам генерального секретаря, страны НАТО не стремятся к эскалации и призывают Россию повлиять на Дамаск, чтобы он вернулся за стол переговоров об урегулировании в Сирии.

С заявлениями в поддержку ракетных ударов, которые были нанесены в связи с сообщениями о химической атаке в сирийском городе Дума, выступили лидеры ряда стран Запада, в том числе канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, премьер-министр Испании Мариано Рахой, а также президент Турции Реджеп Эрдоган и глава Еврокомиссии Дональд Туск. Все они при этом отметили, что удары были нанесены именно по объектам, связанным с химическим оружием. Ряд стран, поддержавших удары, ранее уже заявили, что сами не будут участвовать в них.

Удары поддержали также арабские страны Персидского залива.

Соединенные Штаты, Великобритания и Франция заявили об успехе ударов и о том, что все намеченные цели были поражены. Россия заявляет, что около двух третей ракет, выпущенных по Сирии, были сбиты сирийской ПВО.