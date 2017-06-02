СМИ: Черногория запретила въезд 149 россиянам и украинцам

Власти Черногории закрыли въезд на территорию страны для 149 граждан России и Украины, связанных с аннексией Крыма и военным конфликтом на Донбассе. Об этом сообщают газеты Blic и Pobjeda.

В "черный список", в частности, попали вице-премьер России Дмитрий Рогозин, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и глава Чечни Рамзан Кадыров.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу заявил, что в Кремле ничего не знают о якобы принятых Черногорией запретительных мерах, передает агентство "Интерфакс".

Накануне СМИ сообщили о запрете на въезд в Россию для значительной части черногорской политической элиты, включая премьер-министра Душко Марковича и спикера парламента Ивана Брайовича. Перед этим стало известно о выдворении из России представителя Демократической партии социалистов Миодрага Вуковича.

Отношения между Москвой и Подгорицей ухудшились после присоединения Черногории к антироссийским санкциям Евросоюза и на фоне интеграции страны в НАТО, которая завершается в начале июня. Москва не установила контакт с новым черногорским правительством, сформированным после выборов 2016 года, которые сопровождались заявлением властей о предотвращенной попытке государственного переворота с участием пророссийских политиков.