Опрос социологов: почти 90% россиян не готовы участвовать в протестах

86 процентов россиян не хотят участвовать в протестных акциях в защиту своих социальных прав. На митинги готовы выйти лишь 8 процентов респондентов, следует из опроса "Левада-центра", который публикует РБК.

При этом 75 процентов опрошенных считают протесты в связи с падением уровня жизни маловероятными. 17 процентов полагают, что подобные акции возможны. В декабре этот показатель составлял 70 и 23 процента соответственно.

В протестных акциях с политическими требованиями отказались участвовать 88 процентов опрошенных. Согласно опросу социологов, в них готовы принять участие лишь 6 процентов респондентов, а вполне возможными их считают 12 процентов.

Почти 90 процентов россиян сообщили социологам, что не замечали в своих городах протестных акций в последние 3-4 месяца. Четыре процента рассказали, что узнали об этих акциях из местных СМИ, а 1 процент — о том, что принимали в них участие.

За последние два месяца в российских регионах состоялись несколько крупных митингов. В подмосковном Волоколамске проходят массовые митинги против мусорного полигона "Ядрово". В Кемерове после пожара в торговом центре, жертвами которого стали 64 человека, на стихийный митинг собрались несколько тысяч горожан. В Екатеринбурге 2 апреля прошла акция против отмены выборов мэра города. На неё пришли около 8 тысяч человек. На этих акциях звучали требования об отставке властей.

Международная правозащитная организация Amnesty International отмечает, что за последние годы российские власти значительно расширили свой "репрессивный арсенал" в борьбе с демонстрациями.