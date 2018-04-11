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Археология

Рожденные при Путине. Эфир в 21:05

"Возраст несогласия" как портрет поколения

Год назад на уличные митинги по призыву Алексея Навального вышла молодежь. "Марш школьников" не на шутку напугал власти, но год спустя от этого всплеска, кажется, мало что осталось. Способна ли российская молодежь на протест, подобно сверстникам в Грузии и Украине или подобно студентам в Париже 1968-го?

Гости программы - Андрей Лошак, журналист, автор фильма «Возраст несогласия», и Наталья Зоркая, социолог, руководитель отдела социально-политических исследований Аналитического центра Юрия Левады. Эфир в 21:05.

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    Сергей Медведев

    Ведущий программ "Археология" и "Археология. Будущее", историк и политолог. Автор книг и статей по теории политики и проблемам современной России, ведущий телеканала "Дождь", колумнист русского «Форбс». Сотрудничает с РС с 2015 года

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