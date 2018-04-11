Рожденные при Путине. Эфир в 21:05

Год назад на уличные митинги по призыву Алексея Навального вышла молодежь. "Марш школьников" не на шутку напугал власти, но год спустя от этого всплеска, кажется, мало что осталось. Способна ли российская молодежь на протест, подобно сверстникам в Грузии и Украине или подобно студентам в Париже 1968-го?

Гости программы - Андрей Лошак, журналист, автор фильма «Возраст несогласия», и Наталья Зоркая, социолог, руководитель отдела социально-политических исследований Аналитического центра Юрия Левады. Эфир в 21:05.