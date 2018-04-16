Экс-директор ФБР Коми заявил, что Трамп "морально непригоден"

Бывший директор ФБР Джеймс Коми заявил, что президент США Дональд Трамп "морально непригоден" для занимаемой должности. Заявления Коми были сделаны в обширном интервью телекомпании ABC 15 апреля, которое транслировалось накануне выхода мемуаров бывшего директора ФБР "Высшая лояльность: правда, ложь и лидерство". В книге он подробно рассказывает о своих отношениях с президентом.

"Думаю, он морально непригоден для того, чтобы быть президентом", - сказал Коми в своем первом телевизионном интервью, данном с тех пор как в мае Трамп уволил его. Коми - бывший федеральный прокурор, критиковал то, как Трамп "рассказывает о женщинах и относится к ним, как к кускам мяса". Он сказал, что Трамп "постоянно лжет о больших и малых делах и настаивает на том, что американцы этому верят".

Заявления Коми стали последним актом войны слов между ним и Трампом, который ранее в тот же день назвал Коми "грязным сплетником" и сказал, что тот должен быть заключен в тюрьму. В своей книге Коми пишет, что Трамп напоминает ему нечестного босса мафии, движимого своим эго, и говорит, что президент потребовал от него личного обещания лояльности, что Трамп сердито отрицает. "Я никогда не просил его о личной лояльности. Я даже не знал этого парня. Еще одна его многочисленная ложь. Его "записки" - это самообслуживание и ФЕЙК!" - написал Трамп в серии твитов 15 апреля, прежде чем интервью Коми вышло в эфир.