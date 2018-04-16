Министр по делам Европы ФРГ: санкции должны побудить Россию к переговорам

Германский министр по делам Европы Майкл Рот призвал Европейский союз создать единый фронт против России с целью снижения напряженности, предупреждая, что "антироссийские рефлексы" столь же опасны, как наивность в отношении "националистического" курса России. Статья Рота в газете "Die Welt" появилась на фоне признаков того, что под руководством министра иностранных дел социал-демократа Хайко Мааса позиция Германии в отношении России ужесточается. Особенно в связи с отравлением в Великобритании экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля, в чем Лондон обвиняет Россию.

Рот заявил, что санкции Европы против России должны поддерживаться, но с целью привести Россию за стол переговоров. "Санкции не являются целью сами по себе", - написал он. "Они должны побуждать вернуться за стол переговоров, чтобы работать над разумными решениями ... Антироссийские рефлексы столь же опасны, как наивно релятивизировать националистическую политику российского руководства".

В воскресенье министр иностранных дел Германии Хейко Маас подверг критике Россию за действия за пределами страны. Министр обвинил Москву в кибер-атаке на свое министерство и сказал, что Россия должна изменить своё поведение. Маас перечислил ряд событий, которые он назвал "проблематичными действиями", среди которых отсутствие прогресса в прекращении огня на востоке Украины, нападение с применением химического оружия в Великобритании, поддержка правительства Сирии во главе с Башаром Асадом и попытки повлиять на выборы в западных странах.