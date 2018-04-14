Германия поддержала удары союзников по объектам в Сирии

Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) заявила, что одобряет ракетные удары по Сирии, которые в ночь на субботу, 14 апреля, нанесли США, Великобритания и Франция. "Военная операция была необходимым и уместным шагом для того, чтобы сохранить эффективность международного бойкота химоружия и предостеречь сирийский режим от новых нарушений", – цитирует слова канцлера "Немецкая волна".

Меркель отметила, что удары были нанесены, чтобы "ограничить возможности сирийского режима по применению химического оружия".

"Мы поддерживаем решение наших американских, британских и французских союзников, которые, будучи постоянными членами Совета Безопасности ООН, таким образом берут на себя ответственность", – продолжила Меркель.

"Германия будет решительно поддерживать все дипломатические шаги в этом направлении", – заверила канцлер. Ранее она заявляла, что ФРГ не будет участвовать в возможном военном ударе по Сирии.