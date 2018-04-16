В Москве похитили барокамеру для тренировок советских космонавтов

В Москве неизвестные похитили барокамеру, в которой советские космонавты готовились к первым полетам в космос. Об этом сообщили в полиции.

Барокамера принадлежала Музею космонавтики и находилась на реставрации. Её похитили с автостоянки в районе Строгино. По данным телеграм-канала Mash, за барокамерой приехали десять человек, которые представились мастерами. Они перенесли аппарат в грузовик и уехали. Возбуждено уголовно дело по статье "кража".

Предположительно, речь идет о "Сурдобарокамере 48", в которой тренировались первые советские космонавты, в том числе Юрий Гагарин. Официального подтверждения этой информации пока нет.