Госдума рассмотрит законопроект о санкциях против США 15 мая

15 мая нижняя палата парламента России начнет рассмотрение законопроекта в ответ на новые санкции США. Об этом сообщает агентство "Интерфакс".

Законодатели Госдумы проголосуют в первом чтении закона в следующем месяце, сообщает информационное агентство.

В пятницу в Госдуму был внесен законопроект "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и (или) иных иностранных государств". Документ, в частности, предусматривает запрет или ограничение импорта в Россию сельскохозяйственной продукции, сырья, продовольствия, алкоголя, табака, лекарственных средств или препаратов из США и других недружественных стран; однако лекарств, аналогов которых в России нет, ограничения не коснутся.

Российские контрсанкции также могут коснуться консалтинговых и аудиторских компаний, доля иностранного участия в которых превышает 25 процентов - им могут запретить оказывать услуги госкомпаниям РФ. Кроме того, компаниям, в которых более 25 процентов уставного капитала находятся под контролем США или другого иностранного государства, могут ограничить доступ к приватизации имущества на территории России.