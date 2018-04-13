Закон об "ответных санкциях" и чем он грозит России

В Думу внесен проект федерального закона "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и (или) иных иностранных государств" – в качестве ответной меры на введенные недавно США новые санкции.

Самые яркие предлагаемые меры: запреты на ввоз лекарств и программного обеспечения из США, различных видов товаров, ограничения на работу в России граждан США, ограничения технологического сотрудничества, а также фактическое разрешение производить в России товары с американскими товарными марками без согласия правообладетелей. ​Вот выдержки из законопроекта:

Целью настоящего Федерального закона является защита интересов и безопасности Российской Федерации, прав и свобод граждан Российской Федерации...

- Ограничение ввоза на территорию России

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия,

алкогольной и табачной продукции,

страной происхождения которых являются США и (или) иные иностранные государства,

- запрет на въезд граждан США и (или) иных иностранных государств по списку, определяемому федеральным органом исполнительной власти,

- прекращение или приостановление международного сотрудничества России, российских юридических лиц с США...

в атомной отрасли;

в отрасли авиастроения

в ракетно-двигательной отрасли;

- ограничение допуска технологического оборудования и программного обеспечения, происходящих из США... для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также нужд отдельных видов юридических лиц;

- ограничение на выполнение организациями, находящимися под юрисдикцией США... консалтинговых, аудиторских и юридических услуг, на территории России для обеспечения государственных и муниципальных нужд..;

- запрет или ограничение допуска американских компаний к процедурам приватизации государственного и муниципального имущества;

- исчерпание исключительного права на товарные знаки в отношении товаров по перечню, определяемому Правительством России, правообладателями которых являются граждане США, организации, находящиеся под юрисдикцией США..;

- повышение сборов на аэронавигационное обслуживание воздушных судов США.., осуществляющих деятельность по перевозке грузов, при использовании ими воздушного пространства Российской Федерации;

- ограничение на вывоз с территории России гражданами США, организациями, находящимися под юрисдикцией США, продукции и оборудования из редкоземельных металлов;

- ограничение на привлечение к трудовой деятельности в России граждан США, в том числе в качестве высококвалифицированных специалистов;

- ограничение ввоза на территорию России лекарственных препаратов, страной происхождения которых являются США

- ограничение ввоза на территорию России любых иных товаров, произведенных в США и (или) иных иностранных государствах, по перечню, определяемому Правительством.

Меры воздействия, предусмотренные настоящим законом, вводятся Правительством по решению Президента.

Ограничения на ввоз товаров не будут распространяться на их ввоз для личного пользования.

Принятие закона не потребует дополнительных расходов из средств федерального бюджета.

Комментарии экспертов

Финансист Кирилл Тремасов – в запрещенном сегодня в России Телеграме:

По сельхозпродукции мы уже проходили, эффект понятен – повышение цен, но определённые стимулы для развития с/х у нас.

Про алкоголь и табак, по-моему, тоже всё достаточно очевидно – снижение качества, рост контрафакта, отчасти, возвращение в 90-е.

По программному обеспечения – не понимаю. У нас что, есть какие-то альтернативы продукции MSFT и AAPL? Или это легализация пиратского использования данного ПО?

По атому, авиапрому, ракетным двигателям – похоже на выстрел себе в ногу.

Запрет на работу у нас американских граждан? Не вяжется со всеми этими красивыми разговорами о современной, несырьевой экономике. Страны-лидеры, наоборот, пытаются заманить к себе лучших людей со всего мира. Отчасти, признание, что всё-равно к нам никто не едет, а если и едет, то требует завышенные компенсационные пакеты.

Аудиторы? Ну, в общем то, для них самих работа с санкционными компаниями недопустима, даже через российские дочки. Для наших крупных компаний, зарегистрированных не на Кипре (очень многие компания, которые мы считаем российскими, не являются такими) и не входящих в санкционные списки, это создаст проблемы с привлечением капитала на мировых рынках. Будет означать потерю ещё несколько тысяч рабочих мест.



Предложенные меры усиливают тренд к дальнейшей международной изоляции нашей экономики; в целом они не являются для нас разрушительными; в терминах макроэкономического влияния их эффект, скорее, умеренно-негативен.

Да и, конечно, для американской экономики и американских компаний данные санкции на порядки менее чувствительны, чем американские санкции для Русала.

Еще одна новость о возможных контрсанкциях:

Россия в случае принятия закона об ответных мерах на антироссийскую политику США перестанет поставлять в эту страну титан, необходимый для производства самолетов Boeing, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по бюджету Сергей Рябухин. Он же: "в случае принятия закона Россия перестанет поставлять США двигатели РД-180, которые используются не только для гражданских, но и для военных спутников".



РИА Новости https://ria.ru/economy/20180413/1518553766.html

Авиационный эксперт Анастасия Дагаева:

Учитывая, что я более-менее разбираюсь в темах авиации и космоса, решила по ним и измерять необратимость/значимость/серьезность санкций и их последствий. Вообще, там у нас в части международного сотрудничества все хорошо (по крайней мере, на данный момент). Какой уже год сотрясается воздух, но авиация и космос остаются за пределами геополитических разборок. Boeing и Airbus покупают титановые детали из России и даже расширяют сотрудничество. ОАК, который строит в Иркутске МС-21, строго в срок получает американские двигатели (P&W). NASA продолжает отправлять астронавтов на МСК на космическом корабле "Союз". Это первое, что пришло в голову. Есть еще много разных совместных проектов. Я все думала: у кого первым нервишки не выдержат? Кто первый заявит о запрете сотрудничества в области авиации и космоса?

И вот появляется письмо депутатов ГД (первая ссылка). А теперь смотрим, что у России есть по части авиапрома, и считаем потенциальные убытки.

Кирилл Тремасов:

Получается, что американцы наказывают Россию, запрещая нам экспортировать им алюминий. А мы наказываем США, запрещая самим себе экспортировать им титан. Ну а чё?



Справка: в 1-м полугодии 2017 г. объём выручки ВСМПО (поставщик титановой продукции для Boeing) на рынках Северной Америки составил $226.9 млн., что составило почти что 30% в общей выручке компании.

Экономист Андрей Мовчан:

Мы практически не покупаем американских потребительских товаров. У нас нет американских айфонов, их, собственно, и не бывает, у нас айфоны – малайзийские, тайские, немножко индонезийские. Из Америки в редких случаях завозим какие-то легковые машины, буквально по пальцам можно пересчитать перечень какой-то бытовой техники, мебели. Это, в общем, ничтожный процент, и обычное население не покупает американских товаров в России. "Кока-кола" – российский товар! Она производится на российских заводах, причем ее рецепт в России отличается от рецепта в Америке. Мы можем, конечно, объявить санкции по отношению к компаниям, у которых головной офис находится в Америке. Например, по отношению к "Кока-коле" – ликвидировать ее имущество на территории России. Это война по полной программе, потому что следующим ударом американцы, скажем, наложат санкции на нашу сталь, сжиженный газ и еще ряд отраслей, которые для нас крайне чувствительны, а они могут себе это позволить, и в войне санкций мы очень быстро проиграем. Поэтому, скорее всего, никто этого делать у нас не будет. Думаю, если будут что-то делать, то ограничатся бутафорскими санкциями, – ну там "Макдональдс" выгонят, например, из страны, – "давно пора". Я шучу, естественно, но вижу прямо тысячи подписей "простых россиян" по поводу того, что "Макдональдс" пора выгнать. Что-то такое могут сделать, но к экономике это отношения не имеет.

Экономист Иван Любимов:

Сокращение сотрудничества с США с точки зрения получения Россией ноу-хау в выпуске технологичных товаров и услуг: если США и другие страны начнут отказываться от российских поставщиков, участвующих в международных цепочках добавленной стоимости, если российские компании не будут допускаться до международных технологичных кластеров, если американские компании, локализовавшие в России производства, решат покинуть российский рынок, то технологическое развитие российской экономики, и без того не слишком быстрое, станет еще медленнее. В результате будет сложнее экспортировать новые технологичные товары с более высокой добавленной стоимостью. А производство части тех технологичных товаров, которые экспортируются нашей экономикой сегодня, со временем станет доступно другим странам, из-за чего такие товары станут дешевле. Это сделает еще более призрачными перспективы расширения технологического суверенитета и способности получать экспортные доходы за счет более сложных товаров. Россия и на долгой временной дистанции рискует остаться зависимой от сырьевых рынков. Сегодня цена на нефть растет, однако через год или три она может оказаться вдвое ниже сегодняшней и надолго остаться на этом уровне. Компенсировать эти потери окажется нечем.