Суд вновь арестовал полицейских, обвиняемых в гибели задержанного

В Екатеринбурге суд постановил вернуть под стражу полицейских из Нижнего Тагила Дмитрия Панова и Анатолия Быкова, которых обвиняют в избиении и смерти задержанного Станислава Головко. Ранее в следственный изолятор из-под домашнего ареста был переведен еще один обвиняемый Егор Ялунин, сообщает "Медиазона".

В начале апреля обвиняемых сотрудников полиции перевели из СИЗО под домашний арест. Тогда суд посчитал, что со временем тяжесть их вины стала "недостаточной для длительного содержания под стражей". Однако после апелляции такое решение было отменено.

Полицейских Панова, Быкова и Ялунина обвиняют в причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть, и превышении должностных полномочий. По версии следствия, осенью 2017 года они задержали Головко и выбивали из него признание в краже. Позже полицейские отвезли задержанного в больницу, где он скончался от полученных травм. Сотрудники правопорядка утверждают, что Головко сам нанес себе смертельные повреждения.