Вашингтон не стал объявлять новые санкции против России

Президент США Дональд Трамп распорядился отложить введение дополнительных экономических санкций против России. Ранее в тот же день постоянный представитель США при ООН Ники Хейли заявляла о вероятности объявления новых санкций против России Министерством финансов США из-за позиции Москвы в сирийском конфликте.

Также в понедельник представитель Белого дома Сара Сандерс заявила журналистам, что администрация рассматривает возможность введения дополнительных санкций в отношении России после химической атаки в Сирии. Однако, по ее словам, решение пока не принято.

Официальные источники в адрминистрации США подтвердили, что экономические санкции против России "серьёзно рассматриваются" наряду с другими мерами, которые могут быть приняты против России. Однако, по словам Трампа, относительно этих мер пока нет окончательного исполнительного решения. В Вашингтоне считают маловероятным, что президент США одобрит дополнительные санкции до появления нового серьёзного повода со стороны России. Об этом сообщило агентство Reuters.