Арестован последний из остававшихся на свободе "приморских партизан"

Суд в Приморском крае отправил под арест на три месяца Вадима Ковтуна, последнего находившегося на свободе обвиняемого по делу так называемых "приморских партизан". Об этом сообщает ТАСС.

Ранее Ковтун находился под подпиской о невыезде.

10 апреля коллегия присяжных заседателей вынесла обвинительный вердикт по одному из эпизодов дела. Присяжные сочли доказанной причастность подсудимых к убийству четырех жителей Кировского района Приморья в сентябре 2009 года. Сроки наказания позже определит суд.

Ранее Верховный суд России отменил оправдательный приговор по этому эпизоду дела и отправил его на новое, третье рассмотрение, которое началось в июне 2017 года. На скамье подсудимых пять человек – братья Александр и Вадим Ковтуны, Владимир Илютиков, Максим Кириллов и Алексей Никитин. Вадим Ковтун, Кириллов и Никитин не признают вины. Александр Ковтун и Илютиков отказались от дачи показаний. Четверо подсудимых отбывают наказание по эпизодам, за которые они были осуждены ранее.

Основное обвинение против так называемых "приморских партизан" – серия нападений на полицейских в 2010 году, жертвами которых стали два сотрудника правоохранительных органов.