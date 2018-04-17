Ереван: полиция задержала не менее 30 демонстрантов

В Армении продолжаются протесты против кандидатуры бывшего президента страны Сержа Саргсяна на пост премьер-министра. В Ереване демонстранты отказываются прекратить массовые акции протеста, несмотря на задержание их участников полицией. Во вторник, по сообщению Радио Азатутюн, были задержаны не менее 30 человек.

Организатор протестов, лидер партии "Гражданский договор" Никол Пашинян заявил о начале "тотальных акций неповиновения" и демонстративно порвал уведомление полиции с требованием о прекращении протестов, врученное ему заместителем начальника полиции Еревана Валерием Осипяном, передаёт Интерфакс. В настоящее время Пашинян и его сторонники двигаются по центральным улицам Еревана, перекрывая время от времени автомобильное движение. Ранее Пашинян призвал заблокировать все подходы к зданию парламента Армении, где сегодня должно пройти голосование по кандидатуре премьер-министра. Накануне правящая Республиканская партия Армении и Дашнакцутюн единогласно одобрили выдвижение Сержа Саргсяна в качестве кандидата на эту должность.

Участники протестов обвиняют Саргсяна в захвате власти в стране. Он уже занимал пост премьера Армении в 2007 - 2008 годах, а с 2008 по 2018 годы был президентом. После конституционной реформы, которая завершилась в этом году, Армения переходит к парламентской форме правления. Руководить государством теперь будет премьер-министр.