Ереван: не стихают протесты против возвращения к власти Саргсяна

В Ереване тысячи человек вышли на улицы 18 апреля, а полиция задержала десятки демонстрантов, которые протестовали против избрания премьер-министром бывшего президента Сержа Саргсяна. Лидер оппозиции Никол Пашинян привел толпу к офису Саргсяна на проспекте Маршала Баграмяна, главной магистрали возле парламента, и пообещал ежедневно расширять блокаду ключевых правительственных зданий. Полиция сообщила Радио Свободная Европа/Радио Свобода, что 66 протестующих были задержаны вечером в Ереване.

Полиция также была развернута на площади Франции, где задержаны демонстранты и восстановлено движение транспорта. Полицейские со щитами стояли вдоль улицы, прилегающей к площади, чтобы обеспечить непрерывное движение. Демонстранты также устроили протест перед мэрией, где они хлопали в ладоши и скандировали: "Сделайте шаг. Отвергните Сержа!"

Протестующие также вошли в университетский городок Ереванского государственного университета, где Пашинян призвал студентов бойкотировать занятия и присоединяться к протестам. Протестующие скандировали: "Присоединяйтесь! Присоединяйтесь!" Национальные полицейские силы выступили с заявлением с призывом к средствам массовой информации оставаться на "разумном расстоянии" от протестов, где, по их словам, полиция "прекратила нарушения общественного порядка". Соединенные Штаты настоятельно призвали обе стороны проявлять сдержанность и избегать насилия.