КС России дал магистрантам право на третью отсрочку от армии

Обучающиеся в магистратуре имеют право на непрерывное высшее образование и могут пользоваться отсрочкой от армии на время учебы, даже если она является третьей по счету. Такое решение принял во вторник Конституционный суд России, сообщает РИА Новости. Судьи обязали законодателей внести изменения в федеральный закон.



Несоответствующим Конституции признан пункт закона "О воинской обязанности и военной службе", согласно которому право на отсрочку предоставляется для получения высшего образования только один раз. В соответствие с этим пунктом учащиеся, которые ранее пользовались отсрочкой от службы в армиив школе и в бакалавриате, не могли вновь воспользоваться ей во время обучения в магистратуре.



Конституционный суд постановил, что подобная практика "не имеет объективного оправдания" и ставит тех, кто закончил школу после достижения 18 лет и получил первую отсрочку еще в школе, "в неравное положение" с остальными студентами.

Поводом для рассмотрения этого вопроса Конституционным судом стали дела двух студентов магистрантуры Павла Спиридонова и Романа Халикова. Оба закончили школу по достижении совершеннолетия, а потому еще до поступления в вуз воспользовались первой отсрочкой от призыва. Второй отсрочкой от службы в армии они воспользовались во время обучения в бакалавриате. В прошлом году комиссии решили призвать их на военную службу. Они подали иски в суды. Один из которых, в свою очередь, обратился за разъяснениями в Конституционный суд.

Теперь дела магистрантов пересмотрят с учетом решения высшей судебной инстанции.