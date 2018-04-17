Россия. Пытки. 21 век. Эфир в 21:05

Для россиян сообщения о пытках в полиции и тюрьмах перестали быть сенсацией. По данным правозащитников, каждый пятый житель России подвергался насилию или жестокому обращению со стороны сотрудников правоохранительных органов или спецслужб. От адвокатов можно слышать о том, что полицейские нередко идут на должностные нарушения и даже преступления, добиваясь признательных показаний от задержанных.

Как остановить насилие и пытки в органах правопорядка и добиться наказания для полицейских, пытающих задержанных? Спросим у Льва Пономарева и Дмитрия Пискунова.