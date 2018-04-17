Суд оправдал Рыбку и Лесли по делу о незаконной работе в Таиланде

Суд в Таиланде оправдал Настю Рыбку и Алекса Лесли, а также еще шестерых россиян и граждан Белоруссии по делу о незаконной трудовой деятельности. Покинуть страну они не смогут, пока не завершится расследование дела об организации проституции в составе преступной группы, заявил журналистам РИА Новости во вторник представитель защиты. Российским агентствам эту информацию также подтвердили в иммиграционном бюро Тайланда.

Настя Рыбка и Алекс Лесли (настоящие имена – Анастасия Вашукевич и Александр Кириллов) были задержаны в Паттайе в конце февраля. По данным властей, они организовывали "секс-тренинги", не имея разрешения на работу в Таиланде.

Сама Вашукевич утверждала, что за действиями таиландских властей против нее и Лесли стоит давление России. Гражданка Белоруссии получила известность после расследования оппозиционера Алексея Навального о предполагаемых коррупционных связях миллиардера Олега Дерипаски и заместителя главы правительства России Сергея Приходько.

По данным Фонда борьбы с коррупцией, летом 2016 года олигарх и чиновник, якобы плавая вместе на яхте, обсуждали вмешательство в американские выборы. На этой яхте в числе других девушек из эскорт-агентств была и Вашукевич. Она утверждает, что владеет некими подробностями организации вмешательства в выборы президента США, которые узнала из разговора Дерипаски и Приходько.

После задержания в Таиланде Вашукевич заявила, что готова передать данные американским спецслужбам в обмен на помощь в освобождении. В Госдепартаменте США заявили, что знают о задержании Насти Рыбки, но выразили сомнение в том, что ее сведения представляют какой-либо интерес.