CNN: агенты ФБР пытались встретиться с Настей Рыбкой

Агенты Федерального бюро расследований (ФБР) США пытались встретиться с задержанной в Таиланде Анастасией Вашукевич, известной как Настя Рыбка. Об этом со ссылкой на неназванного высокопоставленного тайского чиновника сообщает CNN.

По данным телеканала, запрос о встрече с Рыбкой агенты ФБР направляли властям Таиланда, но получили отказ. Его объяснили тем, что с задержанными в Таиланде могут встречаться только их близкие родственники или официальные представители.

Настя Рыбка стала известна после расследования оппозиционера Алексея Навального о коррупционных связях миллиардера Олега Дерипаски и замглавы правительства России Сергея Приходько. Летом 2016 года олигарх и чиновник, якобы плавая вместе на яхте, обсуждали вмешательство в американские выборы.

На этой яхте в числе других девушек из эскорт-агентств была и Настя Рыбка. Она утверждает, что владеет некими подробностями организации вмешательства в выборы президента США, которые узнала из разговора Дерипаски и Приходько.

После задержания в Таиланде Вашукевич заявила, что готова передать эту информацию американским спецслужбам в обмен на помощь в освобождении. В Госдепартаменте США позднее заявили, что знают о задержании Рыбки, но в ведомстве не уверены, что ее сведения представляют какой-либо интерес.